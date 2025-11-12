«Своим ключом отпирала»: украинского министра застали за ночевками у Галущенко

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук неоднократно проводила ночи в доме своего предшественника, экс-главы Минэнерго и ныне отстраненного в результате коррупционного скандала министра юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
— Согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко. 28 июля — снова, при этом калитку своим ключом отпирала, — заявил парламентарий.
По его словам, подобные визиты также происходили и в августе. Депутат с иронией отметил, что министры, возможно, «могли обсуждать результаты голосования за законопроект о ликвидации НАБУ» (Национального антикоррупционного бюро Украины), передает Life.ru.
Галущенко был отстранен от должности утром, 12 ноября. Днем ранее у него дома провели обыски. В то же время прошли обыски у одного из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского — бизнесмена и совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича. У бизнесмена нашли пачки свежеотпечатанных американских долларов.
На этом фоне депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко* в Верховной раде объявили о том, что начали процедуру отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства.
Кроме того, еще летом президент Украины Владимир Зеленский на фоне скандала все же подписал закон о восстановлении полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Украинские СМИ сообщили, что Европейский союз 29 июля принял решение остановить финансирование Украины на фоне попытки лишить эти ведомства независимости.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.