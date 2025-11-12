Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Своим ключом отпирала»: украинского министра застали за ночевками у Галущенко

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук неоднократно проводила ночи в доме своего предшественника, экс-главы Минэнерго и ныне отстраненного в результате коррупционного скандала министра юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук неоднократно проводила ночи в доме своего предшественника, экс-главы Минэнерго и ныне отстраненного в результате коррупционного скандала министра юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

— Согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко. 28 июля — снова, при этом калитку своим ключом отпирала, — заявил парламентарий.

По его словам, подобные визиты также происходили и в августе. Депутат с иронией отметил, что министры, возможно, «могли обсуждать результаты голосования за законопроект о ликвидации НАБУ» (Национального антикоррупционного бюро Украины), передает Life.ru.

Галущенко был отстранен от должности утром, 12 ноября. Днем ранее у него дома провели обыски. В то же время прошли обыски у одного из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского — бизнесмена и совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича. У бизнесмена нашли пачки свежеотпечатанных американских долларов.

На этом фоне депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко* в Верховной раде объявили о том, что начали процедуру отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства.

Кроме того, еще летом президент Украины Владимир Зеленский на фоне скандала все же подписал закон о восстановлении полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Украинские СМИ сообщили, что Европейский союз 29 июля принял решение остановить финансирование Украины на фоне попытки лишить эти ведомства независимости.

*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.