Врач Башанкаев назвал защищающие от запора продукты

Колопроктолог и онколог Станислав Романов посоветовал при появлении запора сначала выяснить его причину, а затем уже решать саму проблему. По его словам, сначала нужно провести комплексное обследование, включающее колоноскопию, чтобы исключить наличие рака толстой кишки.