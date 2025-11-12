Ричмонд
Врач Башанкаев назвал защищающие от запора продукты

Справиться с запорами помогает употребление фруктов и овощей, а также кураги и чернослива. Об этом рассказал врач-колопроктолог и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Специалист уточнил, что при проблемах с дефекацией следует употреблять около 300−400 граммов этих продуктов. Он пояснил, что в них содержится много клетчатки, которая разбухает в кишечнике.

— Один грамм некоторых фруктов и овощей притягивает 20 граммов воды. 40 граммов. И кишка понимает: «Надо работать», — подчеркнул врач в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».

По его словам, для профилактики запоров также полезно употреблять кефир, мацони и отруби.

В свою очередь врач-реабилитолог Сергей Агапкин отметил, что в составе кисломолочных продуктов присутствуют полезные для микрофлоры кишечника бактерии.

Колопроктолог и онколог Станислав Романов посоветовал при появлении запора сначала выяснить его причину, а затем уже решать саму проблему. По его словам, сначала нужно провести комплексное обследование, включающее колоноскопию, чтобы исключить наличие рака толстой кишки.