«Конечно, Трамп знал о девушках»: Демократы предоставили новые доказательства по делу Эпштейна

В другом письме, предположительно отправленном Максвелл в 2011 году, Эпштейн утверждает, что Трамп провел «часы» с одной из пострадавших девушек. При этом никаких доказательств, что письма реальны, демократы не предоставляют. Экспертизы и судебного разбирательства также нет — только посты в соцсетях.