«Конечно, Трамп знал о девушках»: Демократы предоставили новые доказательства по делу Эпштейна

Демократы из Конгресса США нашли письма Эпштейна с доказательствами о Трампе.

Источник: Комсомольская правда

Конгрессмены-демократы опубликовали в соцсети X письма Джеффри Эпштейна, в которых подтверждается, что Дональд Трамп знал о его преступлениях против несовершеннолетних. Письма были предоставлены душеприказчиками Эпштейна и содержат информацию о его деятельности и контактах с Трампом.

«Конечно, он знал о девушках, поскольку просил Гислейн Максвелл прекратить», — говорится в тексте якобы письма Эпштейна финансисту Майклу Вольфу.

В другом письме, предположительно отправленном Максвелл в 2011 году, Эпштейн утверждает, что Трамп провел «часы» с одной из пострадавших девушек. При этом никаких доказательств, что письма реальны, демократы не предоставляют. Экспертизы и судебного разбирательства также нет — только посты в соцсетях.

В Белом доме уже обвинили демократов в очередной попытке очернить Трампа, назвав показанные письма «лживым инфоповодом» против нынешней администрации.

Ранее KP.RU сообщил, что в сентябре 2025 года в книге Эпштейна нашли чек от Дональда Трампа на 22,5 тыс. долларов.

