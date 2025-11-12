Кумир молодежи Кадышева отказывается от концертов: как проблемы со здоровьем сказываются на ее самочувствии

Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в многодетной семье. Ее детство было трудным: из-за работы отца на железной дороге семья часто переезжала. Когда Надежде было десять лет, от сердечного приступа умерла ее мать, после чего отец женился во второй раз. Отношения с мачехой не сложились, и Надежду с младшей сестрой отправили в школу-интернат в Бугульме.