Guardian: в Италии расследуют «снайперский туризм» времен Боснийской войны

Гаваццени утверждает, что итальянцы, прибывавшие в Сараево для участия в «сафари», совершали эти зверства не из-за политических или религиозных убеждений, а исключительно ради «развлечения и удовольствия». Рельеф местности, где расположен город, позволял вести огонь с окружающих гор. По его информации, богатые «охотники» беспорядочно стреляли по мирным гражданам, включая детей.