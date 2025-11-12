Guardian: в Италии расследуют «снайперский туризм» времен Боснийской войны

Прокуратура Милана в Италии расследует сообщения о «снайперском туризме» во времена Боснийской войны. Об этом сообщает The Guardian.
Следствие предполагает, что боснийские сербы во время военных действий предоставляли состоятельным туристам из Италии возможность «поохотиться» на мирных жителей, находившихся на улицах осажденного Сараево.
Толчком к началу расследования послужили материалы, собранные миланским писателем Эцио Гаваццени, которые легли в основу заявления, поданного в миланскую прокуратуру экс-мэром Сараево Бенджаминой Карич.
Гаваццени утверждает, что итальянцы, прибывавшие в Сараево для участия в «сафари», совершали эти зверства не из-за политических или религиозных убеждений, а исключительно ради «развлечения и удовольствия». Рельеф местности, где расположен город, позволял вести огонь с окружающих гор. По его информации, богатые «охотники» беспорядочно стреляли по мирным гражданам, включая детей.
Сараево, столица Боснии и Герцеговины, было блокировано Югославской народной армией и Армией Республики Сербской на протяжении четырех лет — с апреля 1992 года по февраль 1996 года. За это время жертвами стали приблизительно 10 тысяч гражданских лиц.