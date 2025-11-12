Солнца почти не видно: Жителей Молдовы ждет теплый день — синоптики обещают +12 градусов и почти неделю без дождя

Самое время рассказать о погодке на завтра, 13 ноября. Значит, рассказываем!
Ночью синоптики нам прогнозируют до 7 градусов выше ноля, утром столбик термометра опустится еще на градус.
Днем потеплеет до +12 градусов, нас ждет переменная облачность, без осадков. вечером ожидается до 6 градусов со знаком «плюс».
Скорость ветра в течение дня составит максимум 3−4 метра в секунду, а относительная влажность — 70%.
Кстати, в ближайшие несколько дней осадков не предвидится.
