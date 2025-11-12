На Дону каждый из трех обходов Новочеркасска будет стоить около 10 миллиардов

В Ростовской области рассматриваются три проекта объездной дороги вокруг Новочеркасска стоимостью около 10 миллиардов рублей каждый. Об этом сообщила на пресс-конференции глава регионального минтранса Алена Беликова.
Первый проект предполагает реконструкцию автодороги Новочеркасск — Каменоломни.
— Планируем начать ее с 1927 года, но при условии, если за 1926 год не получится разработать проектно-сметную документацию на западный обход Новочеркасска.
Западный обход Новочеркасска — это второй проект, в котором дорога соединит выезд на станицу Грушевскую с улицей Машиностроительной.
Третий проект представляет собой северный обход города. Он свяжет дорогу Новочеркасск — Каменоломни с федеральной трассой М-4 «Дон» и выведет маршрут к аэропорту Платов.
— Мы обсуждали варианты на федеральном уровне и сегодня ищем способы финансовой поддержки, потому что такие затраты, несмотря на то, что они разделены во временном периоде, нам сложно будет потянуть самостоятельно.
