Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небо над Ямалом озарило северное сияние. Фото, видео

Поздно вечером 12 ноября жители разных уголков Ямала наблюдали в небе красочное северное сияние. Обратил внимание жителей региона на аврору и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Кадрами авроры поелился и глава округа в соцсети.

Поздно вечером 12 ноября жители разных уголков Ямала наблюдали в небе красочное северное сияние. Обратил внимание жителей региона на аврору и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Земляки, головы вверх — сегодня над нами одно из самых ярких сияний. Невероятно красиво!» — поделился Артюхов в своем telegram-канале.

Рождение авроры начинается за 150 миллионов километров от нас — на Солнце. Северное сияние — это свечение воздуха, которое возникает, когда частицы с Солнца сталкиваются с Земной атмосферой.

Северное сияние 12 ноября наблюдали ямальцы Северное сияние 12 ноября наблюдали ямальцы Северное сияние 12 ноября наблюдали ямальцы.