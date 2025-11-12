При заболевании газовой гангреной анаэробные микробы выделяют сильные токсины, которые приводят к отмертвению тканей. Чаще всего поражаются конечности, которые нужно ампутировать. Об этом в среду, 12 ноября, рассказал иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов.
По его словам, заражение происходит через загрязненные раны, куда попадает земля со спорами бактерий.
— Выглядит это страшно: багровая, синюшная, отекшая кожа. При надавливании слышен хруст — это газ под кожей. Отсюда и название — газовая гангрена, — пояснил специалист.
Он добавил, что в российских войсках такие случаи предотвращают благодаря профилактическим вакцинациям, разработанным военными медиками, передает Life.ru.
Ранее генеральный директор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер заявил, что найденные у украинских боевиков устойчивые к лечению антибиотиками супербактерии угрожают безопасности европейских стран. Он добавил, что длительное время эти опасные патогены «досаждали» только раненным на передовой военнослужащим и простым украинским гражданам, но спустя четыре года ситуация начала стремительно ухудшаться.