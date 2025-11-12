Ранее генеральный директор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер заявил, что найденные у украинских боевиков устойчивые к лечению антибиотиками супербактерии угрожают безопасности европейских стран. Он добавил, что длительное время эти опасные патогены «досаждали» только раненным на передовой военнослужащим и простым украинским гражданам, но спустя четыре года ситуация начала стремительно ухудшаться.