Бортпроводника уволили после того, как он обвинил коллегу в домогательствах

В начале октября таблоид Daily Mail написал о случае, когда жителя Великобритании Рубена Финна задержали за петтинг с девушкой прямо на борту самолета авиакомпании Air New Zealand. Пара начала целоваться сразу после взлета, а затем перешла к другим действиям интимного характера на глазах у 48 пассажиров и членов экипажа. Бортпроводники попросили их прекратить. Однако это не остановило пару.