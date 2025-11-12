Бортпроводника уволили после того, как он обвинил коллегу в домогательствах

Бортпроводник авиакомпании Delta Air Lines пожаловался в социальных сетях на домогательства со стороны своего коллеги. В итоге его самого уволили. Об этом сообщает The Guardian.
Перевозчик разрешил иск, поданный в 2024 году, в котором утверждалось, что сотрудник Delta Арьясп Неджат потерял работу за поддержку профсоюзного движения и публикацию двух постов, критикующих домогательства. В иске бортпроводник обвинил своего коллегу Мэтью Миллера, который проводил проверку формы экипажа во время выпускной церемонии, в «сексуально оскорбительных прикосновениях».
— Урегулирование — это шаг на пути к исцелению после сложного периода в моей жизни. Я очень надеюсь, что мой опыт поможет общественности и особенно бортпроводникам Delta понять важность профсоюза, — сказал Неджат.
Он добавил, что планирует использовать полученную в суде компенсацию для оплаты учебы в юридической школе.
Представители Delta отметили, что авиакомпания всегда считала претензии Неджата необоснованными и решила урегулировать спор, чтобы избежать судебных расходов и отвлекающих факторов, говорится в материале.
В начале октября таблоид Daily Mail написал о случае, когда жителя Великобритании Рубена Финна задержали за петтинг с девушкой прямо на борту самолета авиакомпании Air New Zealand. Пара начала целоваться сразу после взлета, а затем перешла к другим действиям интимного характера на глазах у 48 пассажиров и членов экипажа. Бортпроводники попросили их прекратить. Однако это не остановило пару.