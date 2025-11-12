Российский шеф-повар Константин Ивлев назвал в Минске свою любимую еду

Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев принял участие в выставке «Продэкспо-2025», где попробовал локальную кухню Беларуси — например, блюда из томатов, выращенных в Ивье, или с клюквой из Миор. Также «шеф всея Руси», как называет себя Ивлев, оценил минскую Комаровку. Ну, а затем звездный гость ответил на вопросы публики.
— Самая любимая моя еда — мамина еда, — прозвучало в ответ на один из них. — Я помню, когда еще только идешь к маме, пока поднимаешься на 9 этаж, — уже слюной захлебываешься.
С теплотой Константин вспомнил про бабушку, которая работала в булочной. У нее, по словам Ивлева, всегда были вкусные огурцы, нереально вкусное пюре и свежий хлеб. И это тоже одно из любимых для него сочетаний — пюре с огурцами и хлебом. Лучше всего — с «Бородинским».
Также в Минске шеф-повар Константин Ивлев раскрыл, какую кухню любит президент России Владимир Путин.