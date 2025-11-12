Какие праздники отмечают 14 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Косма и Дамиан посвятили жизнь исцелению больных, никогда не беря платы за помощь, что принесло им известность как бессребреникам. По преданию, они творили чудеса: исцеляли людей и животных, спасали от опасности и духовно наставляли окружающих. Их мощи были положены вместе в Феремане (Месопотамия).