Переименование минобороны США в министерство войны может обойтись в $2 млрд

Соответствующее решение потребует замены тысяч вывесок, табличек, бланков и значков, а также всех других элементов на американских военных объектах.

Источник: Аргументы и факты

Решение американских властей о переименовании министерства обороны США в министерство войны может обойтись в 2 миллиарда долларов, передает местный телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Директива президента Дональда Трампа переименовать название министерства обороны в министерство войны может стоить целых 2 миллиарда долларов», — следует из публикации.

Уточняется, что смена названия Минобороны США потребует замены тысяч вывесок, табличек, бланков и значков, а также всех других элементов на американских военных объектах.

Собеседники телеканала указали, что стоимость новых бланков и табличек может составить порядка 1 млрд долларов. Кроме того, еще одной статьей расходов станет переписывание электронных кодов вебсайтов и программных обеспечений.

Напомним, ранее сообщалось, что шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе встречи с генералами и адмиралами выступил с заявлением, что новой миссией министерства войны США будет исключительно ведение боевых действий.

