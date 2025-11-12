Переименование минобороны США в министерство войны может обойтись в $2 млрд

Решение американских властей о переименовании министерства обороны США в министерство войны может обойтись в 2 миллиарда долларов, передает местный телеканал NBC со ссылкой на источники.
«Директива президента Дональда Трампа переименовать название министерства обороны в министерство войны может стоить целых 2 миллиарда долларов», — следует из публикации.
Уточняется, что смена названия Минобороны США потребует замены тысяч вывесок, табличек, бланков и значков, а также всех других элементов на американских военных объектах.
Собеседники телеканала указали, что стоимость новых бланков и табличек может составить порядка 1 млрд долларов. Кроме того, еще одной статьей расходов станет переписывание электронных кодов вебсайтов и программных обеспечений.
Напомним, ранее сообщалось, что шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе встречи с генералами и адмиралами выступил с заявлением, что новой миссией министерства войны США будет исключительно ведение боевых действий.