Госдума РФ одобрила в первом чтении право самозанятых на больничные

Период участия будет засчитываться в общий страховой стаж, что позволит рассчитывать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Для стимулирования взносов предусмотрен баланс: при отсутствии обращений за пособием в течение полутора лет взнос уменьшается на 10%, а двух лет — на 30%.