Госдума РФ одобрила в первом чтении право самозанятых на больничные

Госдума приняла в первом чтении законопроект о добровольном вступлении самозанятых в систему соцстрахования при болезни или иных обстоятельствах. Эксперимент позволит им получать больничное пособие при уплате страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России.
Взносы можно будет уплачивать через приложение «Мой налог» в размере 1344 или 1920 рублей ежемесячно. После шести месяцев регулярных платежей самозанятые получат право на пособие.
Период участия будет засчитываться в общий страховой стаж, что позволит рассчитывать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Для стимулирования взносов предусмотрен баланс: при отсутствии обращений за пособием в течение полутора лет взнос уменьшается на 10%, а двух лет — на 30%.
