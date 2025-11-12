Ричмонд
Госдума РФ одобрила в первом чтении право самозанятых на больничные

Депутаты рассматривают возможность предоставлять больничные самозанятым в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Госдума приняла в первом чтении законопроект о добровольном вступлении самозанятых в систему соцстрахования при болезни или иных обстоятельствах. Эксперимент позволит им получать больничное пособие при уплате страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России.

Взносы можно будет уплачивать через приложение «Мой налог» в размере 1344 или 1920 рублей ежемесячно. После шести месяцев регулярных платежей самозанятые получат право на пособие.

Период участия будет засчитываться в общий страховой стаж, что позволит рассчитывать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Для стимулирования взносов предусмотрен баланс: при отсутствии обращений за пособием в течение полутора лет взнос уменьшается на 10%, а двух лет — на 30%.

Ранее KP.RU сообщил, сколько самозанятые должны платить в Соцфонд ежегодно, чтобы получать среднюю по российским меркам пенсию.