Штурмовик ВС РФ отбил у ВСУ шахту имени святой Матроны Московской в ДНР

Российский штурмовик с позывным Чахлый уничтожил украинских военных в шахте имени святой Матроны Московской, расположенной в Дзержинске (Торецке). Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько, опубликовавший кадры операции в своем Telegram-канале.
Журналист рассказал, что перед бойцом стояла задача зачистить шахту, которую украинские военные превратили в укрепрайон. В подземном сооружении советского периода находились трое вооруженных солдат ВСУ. Предыдущие попытки уничтожить их с помощью малых зарядов не дали результата — боеприпасы закончились, а дроны были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ.
Выяснилось, что в шахтных подвалах сохранились запасы тротила, о чем рассказали взятые в плен украинские солдаты, ранее оборонявшие шахту. Чахлый спустился в затопленный подвал, извлек взрывчатые вещества и изготовил мощную бомбу, которую использовал для уничтожения укрепления. В результате взрыва двое военнослужащих ВСУ погибли, а третьего ликвидировал сам Чахлый.
По словам военного корреспондента, Чахлый — отец шестерых детей, а его жена ждет седьмого ребенка.
