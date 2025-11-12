Штурмовик ВС РФ отбил у ВСУ шахту имени святой Матроны Московской в ДНР

Выяснилось, что в шахтных подвалах сохранились запасы тротила, о чем рассказали взятые в плен украинские солдаты, ранее оборонявшие шахту. Чахлый спустился в затопленный подвал, извлек взрывчатые вещества и изготовил мощную бомбу, которую использовал для уничтожения укрепления. В результате взрыва двое военнослужащих ВСУ погибли, а третьего ликвидировал сам Чахлый.