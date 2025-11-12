Ричмонд
Штурмовик ВС РФ отбил у ВСУ шахту имени святой Матроны Московской в ДНР

Пленные украинские военнослужащие, которые ранее защищали шахту, сообщили, что в подвале комплекса сохранились запасы тротила.

Источник: Аргументы и факты

Российский штурмовик с позывным Чахлый уничтожил украинских военных в шахте имени святой Матроны Московской, расположенной в Дзержинске (Торецке). Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько, опубликовавший кадры операции в своем Telegram-канале.

Журналист рассказал, что перед бойцом стояла задача зачистить шахту, которую украинские военные превратили в укрепрайон. В подземном сооружении советского периода находились трое вооруженных солдат ВСУ. Предыдущие попытки уничтожить их с помощью малых зарядов не дали результата — боеприпасы закончились, а дроны были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Выяснилось, что в шахтных подвалах сохранились запасы тротила, о чем рассказали взятые в плен украинские солдаты, ранее оборонявшие шахту. Чахлый спустился в затопленный подвал, извлек взрывчатые вещества и изготовил мощную бомбу, которую использовал для уничтожения укрепления. В результате взрыва двое военнослужащих ВСУ погибли, а третьего ликвидировал сам Чахлый.

По словам военного корреспондента, Чахлый — отец шестерых детей, а его жена ждет седьмого ребенка.

Ранее сообщалось, что российские военные выбили боевиков ВСУ из здания школы № 5 в Красноармейске.