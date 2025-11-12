«Видите, что русские наделали!» Азаров про «спектакль» Зеленского и провокацию в Буче

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Украины организовывает «спектакли» и провокации, в которых потом обвиняет Россию. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил премьер-министр Украины (2010−2014) Николай Азаров.
Говоря про «спектакли» руководства Украины, Николай Азаров привел в пример недавнее интервью Владимира Зеленского британскому изданию The Guardian, состоявшееся в Мариинском дворце в Киеве.
Как преступления ВСУ против мирного населения выдают за «зверства России», рассказал Азаров.
«У нас сохранился Мариинский дворец, который был построен знаменитым скульптором Растрелли для пребывания особ императорской семьи. Сейчас он используется в основном для торжественных мероприятий, — сказал Николай Азаров. — Это здание зарезервировано источниками энергии со всех сторон. Там никогда в жизни не может быть никакого отключения».
Тем не менее, обратил внимание он, во время интервью во дворце пропал свет. «Они (руководство Украины. — Прим. БЕЛТА) организовывают вот такие спектакли, — заметил Николай Азаров. — И он (Владимир Зеленский. — Прим. БЕЛТА) разводит руками и говорит: видите, что русские наделали? Да не русские это сделали, а ты, чтобы показать, в каких “страшных условиях” находится президент Украины».
Николай Азаров также заявил, что события в Буче являются провокацией, организованной с целью обвинить российских военнослужащих в зверствах против мирного населения Украины. «Я лично видел интервью с мэром, который заявил, что агрессоров наконец выкинули из Бучи, и теперь люди довольные и радостные. Никаких вопросов у него не было. И вдруг через два дня показывают трупы на дорогах, которые якобы были расстреляны россиянами при отступлении из этой Бучи», — сказал экс-премьер.
Позже туда привозили различных западных чиновников, чтобы показать эту картину. «Это же абсолютно подготовленная провокация, в которую все верили», — добавил Николай Азаров. -0-