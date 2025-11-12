«Видите, что русские наделали!» Азаров про «спектакль» Зеленского и провокацию в Буче

Николай Азаров также заявил, что события в Буче являются провокацией, организованной с целью обвинить российских военнослужащих в зверствах против мирного населения Украины. «Я лично видел интервью с мэром, который заявил, что агрессоров наконец выкинули из Бучи, и теперь люди довольные и радостные. Никаких вопросов у него не было. И вдруг через два дня показывают трупы на дорогах, которые якобы были расстреляны россиянами при отступлении из этой Бучи», — сказал экс-премьер.