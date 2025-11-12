Эпштейн в письмах писал, что Трамп был у него дома с жертвой секс-торговли

Одно из писем, отправленное Эпштейном в 2011 году своей подруге и сообщнице Гилейн Максвелл, отбывающей сейчас 20-летний срок за организацию торговли несовершеннолетними, содержит информацию о том, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли. В другом письме, написанном в 2019 году, Эпштейн утверждает, что Трамп, «конечно, знает о девушках, потому что он просил Гилейн прекратить».