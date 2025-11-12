Эпштейн в письмах писал, что Трамп был у него дома с жертвой секс-торговли

Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса США обнародовали три электронных письма известного финансиста Джеффри Эпштейна, скандально известного по обвинениям в сутенерстве и торговле людьми, включая несовершеннолетних. В письмах Эпштейн упоминает президента США Дональда Трампа.
Одно из писем, отправленное Эпштейном в 2011 году своей подруге и сообщнице Гилейн Максвелл, отбывающей сейчас 20-летний срок за организацию торговли несовершеннолетними, содержит информацию о том, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли. В другом письме, написанном в 2019 году, Эпштейн утверждает, что Трамп, «конечно, знает о девушках, потому что он просил Гилейн прекратить».
Демократы из комитета по надзору опубликовали эти письма, чтобы показать, что президент Трамп был гораздо лучше осведомлен о деятельности Джеффри Эпштейна, чем он сам утверждает.
— Эта переписка ставит острые вопросы о том, что еще скрывает Белый дом и каков характер отношений между Эпштейном и президентом. Министерство юстиции должно немедленно и в полном объеме опубликовать документы касательно Эпштейна, — говорится в публикации демократов в социальной сети Х.
До этого в Конгресс США также поступила копия книги за 2003 год, где содержится непристойное поздравление американского президента Дональда Трампа для 50-летнего Джеффри Эпштейна.
На этом фоне крайне странно выглядел тот факт, что бронзовую статую, которая изображает Трампа и Эпштейна, держащихся за руки, вновь установили на Капитолийском холме спустя неделю после демонтажа.