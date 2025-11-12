Ричмонд
Суд в Москве оштрафовал гендиректора «Медиазоны»*

Главного редактора издания оштрафовали за два административных правонарушения, связанных с нарушением порядка деятельности иностранных агентов.

Источник: Аргументы и факты

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал генерального директора, учредителя и главного редактора издания «Медиазона»* Сергея Смирнова** за два административных правонарушения, связанные с нарушением порядка деятельности иностранных агентов.

Каждое правонарушение обернулось для Смирнова штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что в марте этого года тот же суд арестовал имущество Смирнова в рамках расследования уголовного дела о возможном уклонении от выполнения обязанностей, установленных законом об иноагентах.

Ранее сообщалось, что портал был заблокирован в России из-за призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.