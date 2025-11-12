Военкор рассказал, как российский боец собрал «мегабомбу» и отбил шахту в ДНР

По его словам, «Чахлый» вместе с товарищем «Вахой» подошли к шахте, расположенной всего в 10 метрах от позиций украинских военных, которые находились в бункере, заваленном камнями. В укрытии оставался лишь узкий проход, куда «Чахлый» начал бросать самодельные бомбы из пластита одну за другой. Однако это не дало результата: противник продолжал удерживать свои позиции. Украинские бойцы выжили даже после того, как «Чахлый» сбросил на них бомбу, состоящую из трех частей.