Российский штурмовик с позывным «Чахлый», следуя совету пленных украинцев, создал «мегабомбу» и сбросил ее на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытии на шахте имени святой Матроны Московской. О необычном эпизоде рассказал военный корреспондент Дмитрий Кулько.
По его словам, «Чахлый» вместе с товарищем «Вахой» подошли к шахте, расположенной всего в 10 метрах от позиций украинских военных, которые находились в бункере, заваленном камнями. В укрытии оставался лишь узкий проход, куда «Чахлый» начал бросать самодельные бомбы из пластита одну за другой. Однако это не дало результата: противник продолжал удерживать свои позиции. Украинские бойцы выжили даже после того, как «Чахлый» сбросил на них бомбу, состоящую из трех частей.
Тем временем сослуживцы украинцев в шахте начали атаковать «Чахлого» и «Ваху» с помощью дронов. Кроме того, противник усилил радиопомехи, что затруднило доставку новых боеприпасов к шахте.
В этот момент пленные украинцы, ранее защищавшие шахту, вспомнили о тротиле, который должен был остаться в затопленном подвале комплекса. «Чахлый» залез в холодную воду и достал взрывчатку.
Он собрал весь найденный тротил в одну «мегабомбу», поджег шнур и бросил ее в укрытие противника. В результате взрыва двое из трех украинских военных, находившихся в укрытии, были уничтожены.
Последний выживший попытался сбежать ночью, но «Чахлый» заметил его и открыл огонь из автомата.
— Наутро «Чахлый» досматривает позиции противника и с победой возвращается в тыловой район, — рассказал военкор в репортаже.
В марте в России создали первую боевую стиральную машину. Шуточное изобретение получило название «Стиратель». По ироничным заверениям создателей, она собрана из трофейной украинской стиральной машины, детской коляски и кизлярских шампуров.