В Ставрополе бывшего полицейского осудили за смерть жертвы домашнего насилия

Бывшего полицейского признали виновным в смерти женщины, которую избил сожитель. Об этом сообщают наши коллеги из КП-Ставрополь.
Трагедия случилась 21 декабря 2024 года. В дежурную часть полиции поступил звонок о домашнем насилии. Сотрудник зарегистрировал вызов и стал обзванивать наряды ППС. Однако при этом не сказал о том, что жизнь женщины находится под угрозой.
В итоге патруль прибыл на место спустя несколько часов, когда пострадавшая скончалась от побоев. За ее гибель привлекли к ответственности не только сожителя, но и старшего оперативного дежурного отдела МВД. Полицейского осудили за халатность, повлекшую смерть человека. Его уволили и обязали выплатить родственникам женщины компенсацию морального вреда.
