В Ставрополе бывшего полицейского осудили за смерть жертвы домашнего насилия

Трагедия случилась 21 декабря 2024 года. В дежурную часть полиции поступил звонок о домашнем насилии. Сотрудник зарегистрировал вызов и стал обзванивать наряды ППС. Однако при этом не сказал о том, что жизнь женщины находится под угрозой.