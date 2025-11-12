Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ставрополе бывшего полицейского осудили за смерть жертвы домашнего насилия

Жительница Ставрополя погибла из-за халатности сотрудника МВД.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего полицейского признали виновным в смерти женщины, которую избил сожитель. Об этом сообщают наши коллеги из КП-Ставрополь.

Трагедия случилась 21 декабря 2024 года. В дежурную часть полиции поступил звонок о домашнем насилии. Сотрудник зарегистрировал вызов и стал обзванивать наряды ППС. Однако при этом не сказал о том, что жизнь женщины находится под угрозой.

В итоге патруль прибыл на место спустя несколько часов, когда пострадавшая скончалась от побоев. За ее гибель привлекли к ответственности не только сожителя, но и старшего оперативного дежурного отдела МВД. Полицейского осудили за халатность, повлекшую смерть человека. Его уволили и обязали выплатить родственникам женщины компенсацию морального вреда.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.