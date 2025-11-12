Войны еще нет, а убытки миллиардные: Стала известна цена каприза Трампа с переименованием Минобороны

Переименование Министерства обороны США в Министерство войны потребует затрат в размере двух миллиардов долларов. Минимум. Об этом сообщает американский телеканал NBC News, ссылаясь аж на шесть анонимных источников. Что за источники, по традиции американской журналистики, не уточняется.
«Директива президента Дональда Трампа переименовать название министерства обороны в министерство войны может стоить целых 2 миллиарда долларов», — говорится в публикации.
По информации собеседников телеканала, только приобретение новых бланков и табличек обойдётся приблизительно в миллиард долларов. Источники указывают, что значительная часть расходов будет связана с перепрограммированием веб-сайтов, заменой плакатов, бланков, значков, на объектах по всему миру, а также обновлением программного обеспечения.
