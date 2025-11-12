Свыше 45 тысяч болельщиков пришли на матч Россия — Перу

На товарищеский матч между сборными России и Перу, который проходит в «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, пришли 45 536 зрителей.
На момент написания материала счет составляет 1:0 в пользу хозяев: первый гол забил Александр Головин на 18-й минуте встречи.
Помимо Головина, в составе национальной команды на поле вышли Матвей Сафонов, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Алексей Батраков, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
17 октября российская сборная переместилась с 33-й строчки рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) на 30-ю. В октябре команда провела два товарищеских матча — со сборной Ирана (2:1) в Волгограде и с командой Боливии (3:0) в Москве. На первом месте в рейтинге располагается сборная Испании, на вторую позицию поднялась команда Аргентины, а французская команда опустилась на третью строчку списка.
5 ноября СМИ сообщили, что ФИФА и УЕФА рассматривают возможность возвращения сборной России на международную арену в феврале 2026 года. Согласно информации журналистов, речь идет о допуске женской национальной команды к отбору чемпионата мира, что станет первым этапом снятия ограничений с российских футболистов.