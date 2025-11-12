Свыше 45 тысяч болельщиков пришли на матч Россия — Перу

17 октября российская сборная переместилась с 33-й строчки рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) на 30-ю. В октябре команда провела два товарищеских матча — со сборной Ирана (2:1) в Волгограде и с командой Боливии (3:0) в Москве. На первом месте в рейтинге располагается сборная Испании, на вторую позицию поднялась команда Аргентины, а французская команда опустилась на третью строчку списка.