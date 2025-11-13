Волгоградцам напомнили, почему нельзя ничего поднимать на улице

Деньги, фонарики и игрушки — все эти вещи, на первый взгляд, не могут принести вред. Однако в большинстве случаев это не так. Прямое тому доказательство — случай в подмосковном Красногорске. Подняв с земли бумажную купюру 10 рублей, ребенок получил серьезные травмы. А все потому, что к ней была приклеена взрывчатка.