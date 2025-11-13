Волгоградцам напомнили, почему нельзя ничего поднимать на улице

Деньги, фонарики и игрушки — все эти вещи, на первый взгляд, не могут принести вред. Однако в большинстве случаев это не так. Прямое тому доказательство — случай в подмосковном Красногорске. Подняв с земли бумажную купюру 10 рублей, ребенок получил серьезные травмы. А все потому, что к ней была приклеена взрывчатка.
Как рассказывают на портале «Объясняем.рф», в подобных случаях следует соблюдать меры предосторожности. Юных волгоградцев убедительно просят ничего не поднимать с земли или передвигать, пинать ногой, нельзя звонить по телефону рядом с находкой. Кроме того, о найденной вещи следует сразу сообщить взрослым, предварительно отойдя от подозрительного предмета на безопасное расстояние.
Если же подозрительный предмет был найден в транспорте или общественном месте, о нем стоит сообщить водителю транспорта или администратору заведения.