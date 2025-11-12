Полтавскую область отключили от единой энергосистемы Украины

В том же месяце на фоне масштабных отключений депутат Верховной рады Марьяна Безуглая говорила, что жителям крупных украинских городов, в особенности Киева, необходимо не просто адаптироваться к неудобствам, но и обдумать возможность временного переезда на осенний и зимний сезоны. Причина все та же — высокая вероятность масштабных отключений энергоснабжения, без которого в домах будет мороз.