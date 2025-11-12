Полтавскую область отключили от единой энергосистемы Украины из-за массовых повреждений объектов энергетики. Об этом в среду, 12 ноября, сообщила компания «Полтаваоблэнерго».
— (Предприятие — прим. ВМ) утратило возможность получать электроэнергию от единой энергетической системы, — приводит информацию от энергетиков RT.
На протяжении нескольких месяцев бойцы российской армии наносят удары по критической инфраструктуре противника. 5 октября ВС РФ ночью нанесли масштабный удар по энергетике противника. Предположительно, российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала». В тот день ВС РФ поразили объекты энергетики в Одессе, во Львове, в Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и в Запорожье.
В том же месяце на фоне масштабных отключений депутат Верховной рады Марьяна Безуглая говорила, что жителям крупных украинских городов, в особенности Киева, необходимо не просто адаптироваться к неудобствам, но и обдумать возможность временного переезда на осенний и зимний сезоны. Причина все та же — высокая вероятность масштабных отключений энергоснабжения, без которого в домах будет мороз.