Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче

Игра завершилась после голу перуанца Валеры.

Источник: Аргументы и факты

Футболисты сборной России не смогли одержать победу в товарищеском матче с командой Перу, завершив встречу со счетом 1:1. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На 18-й минуте россияне открыли счёт благодаря голу Александра Головина, который воспользовался ошибкой вратаря Педро Гальесе и получил пас от Алексея Миранчука.

Однако в конце матча, на 82-й минуте, перуанец Валера забил ответный мяч, который и стал последним в игре. Он пробил из-за пределов штрафной.

Напомним, что футболисты сборной России одержали победу над командой Боливии в товарищеском матче, выиграв со счетом 3:0. Игра прошла в Москве на стадионе «Динамо» 14 сентября.