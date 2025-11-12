Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче

Футболисты сборной России не смогли одержать победу в товарищеском матче с командой Перу, завершив встречу со счетом 1:1. Игра прошла в Санкт-Петербурге.
На 18-й минуте россияне открыли счёт благодаря голу Александра Головина, который воспользовался ошибкой вратаря Педро Гальесе и получил пас от Алексея Миранчука.
Однако в конце матча, на 82-й минуте, перуанец Валера забил ответный мяч, который и стал последним в игре. Он пробил из-за пределов штрафной.
Напомним, что футболисты сборной России одержали победу над командой Боливии в товарищеском матче, выиграв со счетом 3:0. Игра прошла в Москве на стадионе «Динамо» 14 сентября.