Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилот с поддельными документами стал капитаном самолёта в авиакомпании

Мошенник устроился пилотом самолёта Airbus A-320, использовав поддельные документы. Он работал в нескольких европейских авиакомпаниях, в том числе в Eurowings, сообщает портал Heute.

Человек с инициалами Л. А. Б. не завершил обучение, но проработал пилотом в литовской авиакомпании Avion Express несколько лет. Эта компания занимается арендой и обслуживанием самолётов. Она предоставляет в аренду 15 Airbus A-320, на которых могут разместиться 180 пассажиров. Дочерняя компания Avion Express Malta имеет ещё 38 таких самолётов.

Клиенты литовской авиакомпании помимо Eurowings включают SunExpress, Norwegian Air Shuttle, LOT Polish Airlines и EasyJet. Неясно, использовался ли этот фальшивый пилот при аренде, и сколько рейсов он совершил.

В Avion Express заявили, что, по всей вероятности, речь идёт о бывшем пилоте, который работал в компании. В настоящее время специалисты проводят проверку его профессионального опыта. Ранее Л. А. Б. работал вторым пилотом в индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia. После этого он, предположительно, подал заявление на работу в Avion Express как пилот.

Ранее Life.ru рассказывал, как США пытались подкупить пилота и угнать самолёт президента Николаса Мадуро для его ареста. Агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался вербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса. Местом для возможного задержания могли стать Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико или американская военная база в Гуантанамо.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше