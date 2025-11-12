Учёные назвали народы России, которые чаще страдают тошнотой после наркоза

Вероятность осложнений зависит от вариаций в гене KCNB2, отвечающем за работу клеток мозга. Наибольшая предрасположенность к послеоперационной тошноте выявлена у кабардинцев, черкесов и адыгейцев (41,75%), тогда как среди корейцев этот показатель составляет лишь 6,5%.