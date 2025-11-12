Жасмин показала фото с новорожденным внуком

На прошлой неделе известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева также впервые стала бабушкой. Пополнение в семье в скором времени ожидается и у коллеги Гузеевой по шоу «Давай поженимся!» — свахи Розы Сябитовой. Ее дочь Ксения Шевченко опубликовала в социальных сетях радостный пост, в котором поделилась, что их семья ждет ребенка.