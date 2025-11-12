Жасмин показала фото с новорожденным внуком

Певица Сара Шор, известная под псевдонимом Жасмин, показала фото со своим новорожденным внуком. Публикация появилась в ее социальных сетях.
На опубликованной фотографии Жасмин держит младенца на руках, лицо малыша закрыто сердечком-смайликом. Ребенка назвали Борисом.
Артистка стала бабушкой в 48-лет. О рождении малыша она рассказала на сцене «Русского Радио» в честь юбилейного концерта к 30-летию премии «Золотой граммофон». Мальчик родился 30 октября. Певица хотела, чтобы по гороскопу он был Весами, однако на свет появился ребенок под знаком зодиака Скорпион.
На прошлой неделе известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева также впервые стала бабушкой. Пополнение в семье в скором времени ожидается и у коллеги Гузеевой по шоу «Давай поженимся!» — свахи Розы Сябитовой. Ее дочь Ксения Шевченко опубликовала в социальных сетях радостный пост, в котором поделилась, что их семья ждет ребенка.
А в октябре певица и модель Александра Гуркова сообщила, что у них с композитором Валерием Дробышем, сыном продюсера Виктора Дробыша, родился мальчик — он стал пятым ребенком в их семье.