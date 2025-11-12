Сборная России не смогла обыграть Перу, пропустив гол на 82-й минуте

Ричмонд
Сборная России в среду, 12 ноября, сыграла вничью с национальной командой Перу по итогам товарищеского матча, который прошел в «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Сборная России в среду, 12 ноября, сыграла вничью с национальной командой Перу по итогам товарищеского матча, который прошел в «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 18-й минуте открыл вышедший с капитанской повязкой Александр Головин, которому после ошибки вратаря Педро Гальесе отдал пас Алексей Миранчук. На 82-й минуте матча Алекс Валера забил гол из-за пределов штрафной — российскому вратарю Матвею Сафонову не удалось дотянуться до мяча. Валера вышел на замену во втором тайме.

— Ничья в Санкт-Петербурге. Наша команда имела хорошие моменты, но смогла забить лишь раз, — написали в Telegram-канале российской сборной.

Всего матч посетили 45 536 человек. Помимо Головина и Сафонова, в составе национальной сборной на поле вышли Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Алексей Батраков, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

17 октября сборная России поднялась с 33-й строчки рейтинга Международной федерации футбола на 30-ю. В том месяце команда приняла участие в двух товарищеских матчах — со сборной Ирана в Волгограде и с командой Боливии в Москве.