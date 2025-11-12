Путин встретился с ветераном СВО из Перми

Отмечается, что Станислав Кобрусов — активный член организаций «Боевое братство» и «Союз пограничников Прикамья», ветеран ПВ, участник СВО в составе ВДВ, кавалер ордена Мужества. Он получил тяжелое ранение в зоне спецоперации. По приглашению президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова Кобрусов принял участие в продвижении адаптивного спорта и реабилитации ветеранов. Во время форума Станислав Кобрусов доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии адаптивного спорта в Пермском крае.