Файзуллин: Многоквартирные дома перейдут на чаты в Max до конца 2025 года

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что до конца 2025 года в каждом многоквартирном доме России должен быть создан домовой чат в мессенджере Max. Это требование было озвучено на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и развитию ЖКХ при Совете Федерации.
Ирек Файзуллин отметил, что каждый многоквартирный дом должен создать чат-бот в Max, перенести туда всю информацию и обсуждения, которые раньше проводились в других мессенджерах, а также официально признать этот чат как основной канал для общения жильцов и управляющих компаний.
По его словам, данная инициатива затронет почти миллион многоквартирных домов, которые есть в России на данный момент.
Напомним, что Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития России усилить взаимодействие между платформой «Госуслуги» и мессенджером Max.