«Автостат»: Спрос на автомобили Mazda в России вырос в 2,5 раза в октябре

В России в октябре спрос на автомобили Mazda возрос в 2,5 раза: за этот период в стране зарегистрировали 1076 новых машин японской марки. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
— В октябре 2025 года в России было зарегистрировано 1076 новых автомобилей Mazda. Это в 2,5 раза (плюс 144 процента) больше, чем в октябре прошлого года (441 штука). Суммарно за 10 месяцев регистрации Mazda составили 4541 штуку (плюс 12 процентов), — говорится в материале.
При этом 76 процентов спроса пришлось на кроссовер Mazda CX-5. По данным журналистов, подавляющий объем автомобилей этого бренда в Россию привозят из Китая. На долю китайской сборки за 10 месяцев пришлось 87 процентов новых машин Mazda, написал Целиков в своем Telegram-канале.
3 ноября в пресс-службе ГК «Соллерс» сообщили, что Mazda в октябре утратила право на выкуп своих производственных активов в России, поскольку она не направляла каких-либо запросов на реализацию опциона в компанию. При этом завод «Соллерс», который находится во Владивостоке, успешно перезапустили еще в 2023 году.