«Автостат»: Спрос на автомобили Mazda в России вырос в 2,5 раза в октябре

3 ноября в пресс-службе ГК «Соллерс» сообщили, что Mazda в октябре утратила право на выкуп своих производственных активов в России, поскольку она не направляла каких-либо запросов на реализацию опциона в компанию. При этом завод «Соллерс», который находится во Владивостоке, успешно перезапустили еще в 2023 году.