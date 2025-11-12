Подоляка: ВС РФ освободили Ровнополье на гуляйпольском направлении

«Также они близки к тому, чтобы то же самое сделать и в населенном пункте Яблоково. Таким образом последние н.п. перед Гуляйполем с северо-востока и севера переходят под наш контроль», — сообщил военкор, уточнив, что это приближает начало решающего сражения за Гуляйполе.