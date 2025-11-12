Ричмонд
Подоляка: ВС РФ освободили Ровнополье на гуляйпольском направлении

Подразделения российской группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Ровнополье на гуляйпольском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения российской группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Ровнополье на гуляйпольском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

«Также они близки к тому, чтобы то же самое сделать и в населенном пункте Яблоково. Таким образом последние н.п. перед Гуляйполем с северо-востока и севера переходят под наш контроль», — сообщил военкор, уточнив, что это приближает начало решающего сражения за Гуляйполе.

«Битва за Гуляйполе все ближе и ближе. Держим кулаки и молимся за парней», — заключил Подоляка.

Ранее сообщалось, что Российские военные вышли к запорожскому селу Яблоково.