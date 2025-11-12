Сборная России вничью сыграла матч с Перу

Товарищеский матч между сборными России и Перу на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге собрал более 45 тысяч зрителей. Этот матч — часть серии товарищеских игр сборной России, в ноябре запланированы еще игры против сборной Чили. В ноябре сборная России по футболу запланировала проведение двух товарищеских матчей в рамках серии BetBoom. Игры пройдут против национальных команд Перу и Чили.