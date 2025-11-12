Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России вничью сыграла матч с Перу

В товарищеском матче сборная России по футболу сыграла вничью с командой Перу. Игра завершилась со счетом 1:1. Встреча состоялась на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Россияне продлили беспроигрышную серию до 22 матчей.

В товарищеском матче сборная России по футболу сыграла вничью с командой Перу. Игра завершилась со счетом 1:1. Встреча состоялась на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

«Сборная России по футболу сыграла вничью с перуанцами в товарищеском матче. В составе российской сборной гол забил Александр Головин и вывел команду вперед на 18-й минуте. У перуанцев отличился Алекс Валера», — передает ТАСС. С момента отстранения сборная России провела 22 матча, результаты которых учитывались в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Из них команда одержала 15 побед и 7 раз завершила игры вничью.

Товарищеский матч между сборными России и Перу на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге собрал более 45 тысяч зрителей. Этот матч — часть серии товарищеских игр сборной России, в ноябре запланированы еще игры против сборной Чили. В ноябре сборная России по футболу запланировала проведение двух товарищеских матчей в рамках серии BetBoom. Игры пройдут против национальных команд Перу и Чили.