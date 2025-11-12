Сборная России вничью сыграла матч с Перу

Россияне продлили беспроигрышную серию до 22 матчей.
В товарищеском матче сборная России по футболу сыграла вничью с командой Перу. Игра завершилась со счетом 1:1. Встреча состоялась на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.
«Сборная России по футболу сыграла вничью с перуанцами в товарищеском матче. В составе российской сборной гол забил Александр Головин и вывел команду вперед на 18-й минуте. У перуанцев отличился Алекс Валера», — передает ТАСС. С момента отстранения сборная России провела 22 матча, результаты которых учитывались в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Из них команда одержала 15 побед и 7 раз завершила игры вничью.
Товарищеский матч между сборными России и Перу на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге собрал более 45 тысяч зрителей. Этот матч — часть серии товарищеских игр сборной России, в ноябре запланированы еще игры против сборной Чили. В ноябре сборная России по футболу запланировала проведение двух товарищеских матчей в рамках серии BetBoom. Игры пройдут против национальных команд Перу и Чили.