В Ростовской области участок трассы М-4 «Дон» перекрыли из-за вспыхнувшей фуры

Вечером 12 ноября на 950 километре автодороги М-4 «Дон» загорелась фура. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Чрезвычайное происшествие случилось на автодороге, ведущей в Красносулинский район. Большегрузное транспортное средство находится на крайней правой полосе, движение по проезжей части полностью перекрыто. Водитель фуры не пострадал.
— На месте работают два экипажа ДПС отдельного батальона дорожно-постовой службы Госавтоинспекции № 2 ГУ МВД России по Ростовской области, — говорится в сообщении.
Госавтоинспекторы просят автовладельцев быть осторожными и, по возможности, выбирать объездные пути.
