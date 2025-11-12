Ричмонд
В Ростовской области участок трассы М-4 «Дон» перекрыли из-за вспыхнувшей фуры

На автодороге М-4 «Дон» загорелся большегруз.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 12 ноября на 950 километре автодороги М-4 «Дон» загорелась фура. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Чрезвычайное происшествие случилось на автодороге, ведущей в Красносулинский район. Большегрузное транспортное средство находится на крайней правой полосе, движение по проезжей части полностью перекрыто. Водитель фуры не пострадал.

— На месте работают два экипажа ДПС отдельного батальона дорожно-постовой службы Госавтоинспекции № 2 ГУ МВД России по Ростовской области, — говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы просят автовладельцев быть осторожными и, по возможности, выбирать объездные пути.

