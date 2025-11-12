Ричмонд
Актер Никита Ефремов заявил, что до сих пор сепарируется от отца и деда

Актер Никита Ефремов в новом выпуске Dreamcast на платформе «VK Видео» поделился своими мыслями о семейной актерской династии и о том, как он стремится сепарироваться от известных родственников.

По его словам, этот процесс начался еще в 2021 году, и он до сих пор не достиг желаемого результата.

Ефремов-младший сделал первые шаги к самостоятельности, покинув театр «Современник» четыре года назад. По его словам, в тот момент ему стало легче, так как он не хотел ассоциироваться с отцом и дедом через алкоголь. Актер надеялся, что именно на нем эта традиция прервется.

— Может быть, это связано каким-то образом с родовым гнездом и с тем, что дед выпивал, отец выпивал. Может быть, была некая миссия — что здорово, если бы на мне это закончилось, — отметил артист.

Ефремов-младший рассказал, что он старается избежать зависимостей, связанных с его знаменитой семьей, чтобы подтвердить свою принадлежность. По его словам, для него достаточно просто любить, чтобы поддерживать связь с близкими.

В недавнем интервью журналистке Лауре Джугелии, опубликованном на ее YouTube-канале, Никита Ефремов рассказал, что первая встреча с его отцом, актером Михаилом Ефремовым, после его выхода из колонии была неловкой. Актер хотел обнять родителя, но не знал, как подступиться.