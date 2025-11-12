Актер Никита Ефремов заявил, что до сих пор сепарируется от отца и деда

Ефремов-младший сделал первые шаги к самостоятельности, покинув театр «Современник» четыре года назад. По его словам, в тот момент ему стало легче, так как он не хотел ассоциироваться с отцом и дедом через алкоголь. Актер надеялся, что именно на нем эта традиция прервется.