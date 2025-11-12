Ричмонд
Прекрасный вокал и чарующие звуки оркестра: в Бресте стартовал фестиваль «Таленты Беларусі — будучыня краіны»

Первый фестивальный вечер принимал Брестский государственный музыкальный колледж имени Г. Ширмы.

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль «Таленты Беларусі — будучыня краіны» проходит в Беларуси с 12 ноября по 3 декабря.

Первый фестивальный вечер принимал Брестский государственный музыкальный колледж имени Г. Ширмы. Юные дарования показали свои таланты широкой публике, исполняли песни и играли на музыкальных инструментах, под аккомпанемент оркестра.

Помимо концертной программы зрителям представили выставку живописных работы талантливой молодежи, а также декоративно-прикладное творчество учащихся детских школ искусств и колледжей сферы культуры.

Как ранее сообщалось, Витебский регион встретит фестиваль 15 ноября на базе областной филармонии, Гомель — 19 ноября в Гомельском государственном колледже искусств имени Н. Ф. Соколовского, Гродно — 22 ноября в Гродненском государственном колледже искусств. 26 ноября во Дворце культуры Молодечно пройдут мероприятия Минской области, 29 ноября — во Дворце культуры Могилевской области. 3 декабря фестиваль состоится в Минском городском дворце культуры. А гала-концерт по итогам фестиваля планируют провести в последних числах января в Большом зале Дворца Республики. -0-

Фото Виолетты Южаковой.