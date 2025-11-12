Прекрасный вокал и чарующие звуки оркестра: в Бресте стартовал фестиваль «Таленты Беларусі — будучыня краіны»

Как ранее сообщалось, Витебский регион встретит фестиваль 15 ноября на базе областной филармонии, Гомель — 19 ноября в Гомельском государственном колледже искусств имени Н. Ф. Соколовского, Гродно — 22 ноября в Гродненском государственном колледже искусств. 26 ноября во Дворце культуры Молодечно пройдут мероприятия Минской области, 29 ноября — во Дворце культуры Могилевской области. 3 декабря фестиваль состоится в Минском городском дворце культуры. А гала-концерт по итогам фестиваля планируют провести в последних числах января в Большом зале Дворца Республики. -0-