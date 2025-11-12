В столице ХМАО появится 28-метровая стела. Фото

Памятник будет облицован гранитом и современным стеклом. Также украшать его будет эффектная подсветка. Торжественное открытие запланировано на 10 декабря. Стела в Ханты-Мансийске станет 44-м по счету памятником, который установлен по аналогичному поводу в городах России.