Брошь Наполеона, оставленную при бегстве с Ватерлоо, продали за $4,4 млн

По данным аукционного дома, брошь представляет собой круглое украшение с овальным бриллиантом весом 13,04 карата, вокруг него располагаются бриллианты старинной огранки «рудник» и огранки «мазарин», в ажурной рамке, дополненной бриллиантами огранки «мазарин». Брошь была создана, предположительно, в начале XIX века. Украшение изъяла русская армия после поражения французских войск в битве при Ватерлоо.