Брошь Наполеона, оставленную при бегстве с Ватерлоо, продали за $4,4 млн

Бриллиантовая брошь императора Франции Наполеона I, которую он оставил в карете при отступлении с поля битвы при Ватерлоо, была куплена на торгах в Женеве за 3,5 млн швейцарских франков ($4,4 млн), следует из данных на сайте аукционного дома Sotheby’s.
Сумма, за которую продали драгоценность, оказалась в 17 раз выше стартовой стоимости лота. Эксперты Sotheby’s изначально оценили ее в 120 тыс. — 200 тыс. швейцарских франков ($150 тыс. — $200 тыс.).
По данным аукционного дома, брошь представляет собой круглое украшение с овальным бриллиантом весом 13,04 карата, вокруг него располагаются бриллианты старинной огранки «рудник» и огранки «мазарин», в ажурной рамке, дополненной бриллиантами огранки «мазарин». Брошь была создана, предположительно, в начале XIX века. Украшение изъяла русская армия после поражения французских войск в битве при Ватерлоо.
Ранее сообщалось, что бриллиантовое ожерелье XVIII века, которое якобы связано с французской королевой Марией-Антуанеттой, продали на аукционе почти за 5 млн долларов.