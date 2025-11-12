Пилот с поддельными документами стал командиром самолета в авиакомпании Литвы

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Лабинском районе Краснодарского края терапевт работал с поддельным дипломом. По данным следствия, при трудоустройстве обвиняемый предоставил поддельный диплом. Фальшивый документ подтверждал учебу в вузе. Врача взяли на работу. Мужчина трудился терапевтом в местной поликлинике. Однако позднее было установлено, что в ординатуре он не обучался и диплом о медобразовании не получал.