Пилот с поддельными документами стал командиром самолета в авиакомпании Литвы

В Литве не имеющий нужной квалификации пилот несколько месяцев летал на пассажирских самолетах по всей Европе с поддельными документами. Об этом сообщило издание Aero Telegraph.
В публикации уточнили, что речь идет о сотруднике литовской авиакомпании Avion Express, который ранее работал вторым пилотом в индонезийской авиакомпании Garuda.
Издание отметило, что мужчину заподозрили в подделке сертификатов ради получения должности командира воздушного судна. Добившись желаемого, он несколько месяцев пилотировал самолеты с сотнями пассажиров на борту в Европе.
«Компания недавно получила непроверенную информацию о его профессиональном опыте. Было немедленно начато внутреннее расследование, которое в настоящее время продолжается», — приводит газета заявление литовской авиакомпании.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Лабинском районе Краснодарского края терапевт работал с поддельным дипломом. По данным следствия, при трудоустройстве обвиняемый предоставил поддельный диплом. Фальшивый документ подтверждал учебу в вузе. Врача взяли на работу. Мужчина трудился терапевтом в местной поликлинике. Однако позднее было установлено, что в ординатуре он не обучался и диплом о медобразовании не получал.