Один человек пострадал при взрыве в Стамбуле

В одном из районов Стамбула прогремел взрыв, сообщает издание Takvim. По предварительным данным, причиной взрыва в районе Кагытхан стала утечка газа. В результате происшествия пострадал один человек. На место инцидента оперативно прибыли пожарные и спасательные бригады.