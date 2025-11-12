Один человек пострадал при взрыве в Стамбуле

В одном из районов Стамбула прогремел взрыв, сообщает издание Takvim. По предварительным данным, причиной взрыва в районе Кагытхан стала утечка газа. В результате происшествия пострадал один человек. На место инцидента оперативно прибыли пожарные и спасательные бригады.
На кадрах, опубликованных в местных пабликах и СМИ, виден столб густого черного дыма над городом, поднимающийся от одного из жилых зданий.
Взрывная волна вынесла как минимум одну квартиру в многоквартирном доме, однако повреждения могут оказаться значительно серьезнее. После взрыва в доме начался пожар. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее KP.RU сообщил, что минимум шесть человек погибли при взрыве на парфюмерной фабрике в Турции 8 ноября 2025 года. После взрыва также начался пожар.