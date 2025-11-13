В Петербурге сборная России сыграла вничью с Перу в первом матче в истории

33
Российская команда вышла вперёд на 18-й минуте, когда гол забил Александр Головин. Однако за восемь минут до конца матча перуанец Алекс Валера сравнял счёт.
Напомним, что в состав сборной вошли два игрока «Зенита». Юрий Горшков вышел в стартовом составе и провёл на поле 65 минут. Максим Глушенков остался в запасе.
Игру судил азербайджанский арбитр Камаль Умудлу. Сборная России продолжает подготовку под руководством тренера Валерия Карпина. В октябре команда одержала победы над Ираном (2:1) и Боливией (3:0).