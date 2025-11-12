Синоптик рассказал о паузе или прекращении магнитной бури на Земле

«К настоящему моменту интенсивность возмущений магнитосферы Земли продолжает ослабевать, и с небольшой натяжкой можно говорить о паузе или даже о прекращении магнитной бури. Максимально сильными возмущения так и остались в самом начале бури. Существенно снизилась и вероятность появления северных сияний», — отметил синоптик.