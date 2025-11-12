Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми двое школьников заболели гепатитом А

Два случая заболевания гепатитом А произошли среди учеников школы № 42 в Перми. Этот вирус поражает клетки печени. Оба заболевших ребёнка из одной семьи, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной версии, школьники пили грязную некипячёную воду. Заболевшим поставили необходимую вакцину, а саму школу продезинфицировали. Других случаев заражения среди детей той же школы не было.

Ранее Life.ru рассказывал, как из-за грубых нарушений санитарных правил в кабинете компьютерной томографии онкологического диспансера Камчатки произошла вспышка гепатита B и C. В результате заразились 167 пациентов. После выявления очага заражения отправили в отставку министра здравоохранения Камчатки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.