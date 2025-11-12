В Перми двое школьников заболели гепатитом А

По предварительной версии, школьники пили грязную некипячёную воду. Заболевшим поставили необходимую вакцину, а саму школу продезинфицировали. Других случаев заражения среди детей той же школы не было.
Ранее Life.ru рассказывал, как из-за грубых нарушений санитарных правил в кабинете компьютерной томографии онкологического диспансера Камчатки произошла вспышка гепатита B и C. В результате заразились 167 пациентов. После выявления очага заражения отправили в отставку министра здравоохранения Камчатки.
