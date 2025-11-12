Ричмонд
В Швейцарии продали бриллиант Mellon Blue, принадлежавший подруге Жаклин Кеннеди

Редкий голубой бриллиант Mellon Blue был продан в Женеве за 25,6 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

В Швейцарии на торгах был продан редкий голубой бриллиант Mellon Blue весом 9,51 карата. Ранее камень принадлежал американскому филантропу и близкой подруге бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди Рейчел Меллон. Об этом сообщил аукционный дом Christie’s.

В публикации отмечено, что драгоценность обошлась новому покупателю в 25,6 миллиона долларов (более 2 млрд рублей — прим.).

В Christie’s подчеркнули, что благодаря насыщенному цвету Mellon Blue попал в редкую категорию ярких фантазийных камней, куда входят менее 1% от всех редких голубых бриллиантов. Также бриллиант не имеет внутренних дефектов.

По словам главы отдела ювелирных изделий аукционного дома в Женеве Макса Фосетта, этот камень считается одним из самых прекрасных цветных камней, когда-либо появлявшихся на рынке.

Как писал сайт KP.RU, 6 ноября газета The New York Times сообщила, что потомки императора Австро-Венгрии Карла I и династии Габсбургов впервые за 100 лет показали знаменитый 137-каратный Флорентийский бриллиант. Камень тайно хранился одном из банков Канады и считался утраченным.