В Швейцарии продали бриллиант Mellon Blue, принадлежавший подруге Жаклин Кеннеди

В Швейцарии на торгах был продан редкий голубой бриллиант Mellon Blue весом 9,51 карата. Ранее камень принадлежал американскому филантропу и близкой подруге бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди Рейчел Меллон. Об этом сообщил аукционный дом Christie’s.
В публикации отмечено, что драгоценность обошлась новому покупателю в 25,6 миллиона долларов (более 2 млрд рублей — прим.).
В Christie’s подчеркнули, что благодаря насыщенному цвету Mellon Blue попал в редкую категорию ярких фантазийных камней, куда входят менее 1% от всех редких голубых бриллиантов. Также бриллиант не имеет внутренних дефектов.
По словам главы отдела ювелирных изделий аукционного дома в Женеве Макса Фосетта, этот камень считается одним из самых прекрасных цветных камней, когда-либо появлявшихся на рынке.
