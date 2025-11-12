ФРГ намерена лишить пособий часть украинцев: кто будет получать в разы меньше

В Германии правящая коалиция — блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ— достигла договоренности о сокращении социальных выплат (Burgergeld) для большинства украинских беженцев. Соответствующую информацию, ссылаясь на информированные источники, распространила газета Bild.
Вся суть в разнице выплат: беженцы получают 460 евро, а те, кто имеет право на «бюргергельд» — от 506 до 563 евро (и 471 евро на подростка). При этом последним государство также оплачивает аренду жилья и коммунальные платежи.
Новые правила затронут всех украинцев, которые прибыли в страну после 1 апреля. Теперь вместо прежнего «бюргергельда» они будут получать стандартную помощь для беженцев, что означает значительное сокращение денежных выплат. Достигнутую договоренность между главой МВД Александером Добриндтом и министром труда Бербелем Басом подтверждает Bild.
Напомним, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что в Германии необходимо отменить абсолютно все пособия для украинцев.