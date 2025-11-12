Ричмонд
ФРГ намерена лишить пособий часть украинцев: кто будет получать в разы меньше

В Германии договорились о лишении гражданских пособий части украинских беженцев.

Источник: Комсомольская правда

В Германии правящая коалиция — блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ— достигла договоренности о сокращении социальных выплат (Burgergeld) для большинства украинских беженцев. Соответствующую информацию, ссылаясь на информированные источники, распространила газета Bild.

Вся суть в разнице выплат: беженцы получают 460 евро, а те, кто имеет право на «бюргергельд» — от 506 до 563 евро (и 471 евро на подростка). При этом последним государство также оплачивает аренду жилья и коммунальные платежи.

Новые правила затронут всех украинцев, которые прибыли в страну после 1 апреля. Теперь вместо прежнего «бюргергельда» они будут получать стандартную помощь для беженцев, что означает значительное сокращение денежных выплат. Достигнутую договоренность между главой МВД Александером Добриндтом и министром труда Бербелем Басом подтверждает Bild.

Напомним, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что в Германии необходимо отменить абсолютно все пособия для украинцев.

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
