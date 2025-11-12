Названы болезни, на которые может указывать изжога

— Если изжога проявляется чаще двух раз в неделю и не зависит от определенных типов продуктов, симптом может указывать на различные серьезные заболевания пищеварительной системы: гастрит, язва, грыжа пищевода, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и даже рак желудка, — объяснила доктор.