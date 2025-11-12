Названы болезни, на которые может указывать изжога

Частая изжога может указывать на болезни ЖКТ, в том числе, на гастрит, язву или даже онкологию, об этом заявила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-гастроэнтеролог Ольга Исаева.
— Если изжога проявляется чаще двух раз в неделю и не зависит от определенных типов продуктов, симптом может указывать на различные серьезные заболевания пищеварительной системы: гастрит, язва, грыжа пищевода, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и даже рак желудка, — объяснила доктор.
По ее словам, в таких случаях также могут наблюдаться следующие симптомы: отрыжка с кислым привкусом, боли в животе, тошнота.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что провоцировать изжогу могут бобовые культуры, газированные напитки и жирная пища.
Не рекомендуется есть натощак цитрусовые или пить соки из них, так как кислоты, попадая в пустой желудок, повышают его кислотность. Это также чревато появлением изжоги, предупреждает «Москва 24».