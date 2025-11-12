«Король сцены»: звезда сериала «Не родись красивой» высказалась об утрате Симонова

Звезда сериала «Не родись красивой», актриса театра и кино Юлия Рутберг высказалась о смерти своего коллеги Владимира Симонова. Народный артист России, чьи работы знало и любило не одно поколение зрителей, скончался в возрасте 68 лет, передает Super.
— Король сцены нашего поколения. Украшал своим пребыванием и расцвечивал кино, сериал или спектакль. Это был мыслитель, художник и умнейший человек. Вдохновенный, любящий, прекрасный, красивый, могучий, — приводит сайт слова Рутберг.
По данным Super, актриса произнесла речь во время церемонии прощания с Симоновым в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Также на церемонии присутствовали актеры Виктор Добронравов и Александр Яцко, однако они не стали высказываться публично.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что 12 ноября в Москве состоялась церемония прощания с Владимиром Симоновым. Проводить актера в последний путь пришли семья и коллеги. По данным СМИ, артист скончался после хронического заболевания.