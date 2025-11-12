Власти Киева выставили на продажу бронзовый памятник Ленину

Известно, что на Украине с 2015 года начался демонтаж памятников, связанных с советской эпохой, а также переименование улиц. Это произошло после принятия закона о декоммунизации. Со временем власти расширили борьбу не только с символами советского периода, но и с элементами, имеющими связь с Россией.