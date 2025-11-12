Бронзовый памятник основателю Советского государства Владимиру Ленину выставили на продажу в Полтавской области. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Уточняется, что Великобагачанский поселковый совет объявил аукцион по продаже бронзовой фигуры Владимира Ильича с начальной ценой свыше 300 тысяч гривен (около 7,1 тысячи долларов).
«Подать заявку на участие можно до 16 ноября», — говорится в опубликованном на сайте телеканала сообщении. По данным «Общественного», памятник изготовлен из бронзы и весит почти 2,7 тонны.
Известно, что на Украине с 2015 года начался демонтаж памятников, связанных с советской эпохой, а также переименование улиц. Это произошло после принятия закона о декоммунизации. Со временем власти расширили борьбу не только с символами советского периода, но и с элементами, имеющими связь с Россией.
В июне украинские депутаты решили переименовать 700 населенных пунктов. Нардеп Ирина Констанкевич назвала причину принимаемых мер.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о терроре Киева в отношении регионов РФ. Министр отметил, что украинцам помогала Британия.