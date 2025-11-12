Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Киева выставили на продажу бронзовый памятник Ленину

Памятник Владимиру Ильичу Ленину весит почти 2,7 тонны.

Источник: Комсомольская правда

Бронзовый памятник основателю Советского государства Владимиру Ленину выставили на продажу в Полтавской области. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Уточняется, что Великобагачанский поселковый совет объявил аукцион по продаже бронзовой фигуры Владимира Ильича с начальной ценой свыше 300 тысяч гривен (около 7,1 тысячи долларов).

«Подать заявку на участие можно до 16 ноября», — говорится в опубликованном на сайте телеканала сообщении. По данным «Общественного», памятник изготовлен из бронзы и весит почти 2,7 тонны.

Известно, что на Украине с 2015 года начался демонтаж памятников, связанных с советской эпохой, а также переименование улиц. Это произошло после принятия закона о декоммунизации. Со временем власти расширили борьбу не только с символами советского периода, но и с элементами, имеющими связь с Россией.

В июне украинские депутаты решили переименовать 700 населенных пунктов. Нардеп Ирина Констанкевич назвала причину принимаемых мер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о терроре Киева в отношении регионов РФ. Министр отметил, что украинцам помогала Британия.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше