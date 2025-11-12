Тюменец ежегодно менял ФИО, чтобы уйти от алиментов

В Тюмени мужчина пытался избежать уплаты алиментов, ежегодно меняя свои имя, фамилию и отчество. После истечения года он возвращался к прежним данным и повторял процедуру, надеясь таким образом скрыться от судебных приставов и «обнулить» свой долг, однако эта хитрость не увенчалась успехом.
Как пояснил начальник отделения судебных приставов по взысканию алиментных платежей Роман Коренев, ЗАГС передает информацию о смене ФИО судебным приставам, поэтому уйти от оплаты алиментов таким способом не удается.
По словам приставов, жители Тюмени порой прибегают к самым нелепым уловкам, чтобы избежать погашения долгов, передает 72.ru.
