Тюменец ежегодно менял ФИО, чтобы уйти от алиментов

В Тюмени мужчина пытался избежать уплаты алиментов, ежегодно меняя свои имя, фамилию и отчество. После истечения года он возвращался к прежним данным и повторял процедуру, надеясь таким образом скрыться от судебных приставов и «обнулить» свой долг, однако эта хитрость не увенчалась успехом.